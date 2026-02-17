Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Einbruchschutz: Tipps und Tricks vom Fach - Polizei lädt Interessierte zur Vortragsreihe ein

Coesfeld (ots)

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock: Es werden nicht nur finanzielle und emotionale Werte in Form von Schmuck und Geld entwendet, sondern auch das eigene Sicherheitsgefühl beschädigt!

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle lädt Interessierte zu einer Vortragsreihe ein, um über Tipps und Tricks zu informieren wie man sein Zuhause wirkungsvoll schützen kann.

Gemeinsam mit dem Netzwerk "Zuhause sicher" berät KOKin Börsting, wie mit mechanischer und elektronischer Sicherheitstechnik und richtigem Verhalten einem Einbruch vorgebeugt werden kann.

Der erste Vortrag findet am Montag, 23.02.2026, um 16 Uhr in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Bernhard-von-Galen-Str. 7a, 48653 Coesfeld statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Weitere Termine der Vortragsreihe:

- Dienstag, 28.04.26, 17 Uhr - Dienstag, 30.06.26, 18 Uhr - Montag, 31.08.26, 10 Uhr - Donnerstag, 15.10.26, 18 Uhr - Montag, 14.12.26, 16 Uhr

Auf die einzelnen Termine wird jeweils rechtzeitig nochmal hingewiesen!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell