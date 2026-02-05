Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Geldbeutels

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist am Mittwoch in der Friedenstraße Opfer eines Diebstahls geworden. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Tatverdächtigen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sprach die Unbekannte ihr Opfer kurz nach 11 Uhr auf der Straße an. Nachdem die Verdächtige weitergegangen war, bemerkte die 66-Jährige, dass aus ihrer Jackentasche der Geldbeutel fehlte. Neben Ausweisdokumenten befand sich darin auch eine Bankkarte mitsamt der Geheimzahl. Polizeistreifen fahndeten nach der mutmaßlichen Diebin, konnten die Frau jedoch nicht antreffen. Von ihr liegt eine vage Personenbeschreibung vor. Demnach hat die Unbekannte ein junges Erscheinungsbild und dunkle, lange Haare. Sie sprach schlechtes Deutsch. Wer hat die Frau gesehen oder den Vorfall beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

