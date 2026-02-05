PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines Geldbeutels

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau ist am Mittwoch in der Friedenstraße Opfer eines Diebstahls geworden. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Tatverdächtigen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sprach die Unbekannte ihr Opfer kurz nach 11 Uhr auf der Straße an. Nachdem die Verdächtige weitergegangen war, bemerkte die 66-Jährige, dass aus ihrer Jackentasche der Geldbeutel fehlte. Neben Ausweisdokumenten befand sich darin auch eine Bankkarte mitsamt der Geheimzahl. Polizeistreifen fahndeten nach der mutmaßlichen Diebin, konnten die Frau jedoch nicht antreffen. Von ihr liegt eine vage Personenbeschreibung vor. Demnach hat die Unbekannte ein junges Erscheinungsbild und dunkle, lange Haare. Sie sprach schlechtes Deutsch. Wer hat die Frau gesehen oder den Vorfall beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 14:03

    POL-PDKL: Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Kleinkraftrad am Dienstagnachmittag in der Barbarossastraße. Beim Abbiegen in die Entersweiler Straße stürzte der Biker und wurde leicht verletzt. Weil die Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang machten, bittet die Polizei nun Zeugen, sich mit den Beamten Verbindung zu setzen. Wer hat den Unfall gegen ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:03

    POL-PDKL: Unbekannter verletzt Kind - Wer kann Hinweise geben?

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmorgen griff in der Steinstraße ein unbekannter Mann ein Kind körperlich an, als dieses mit Freunden auf dem Weg zur Schule war. Nach bisherigen Erkenntnissen grüßten die Kinder den Erwachsenen beim Vorbeigehen. Dieser reagierte aggressiv, schrie die Kinder an und verfolgte sie, als sie aus Angst in Richtung Unionsplatz flüchteten. Nach den Schilderungen der Kinder holte der Mann sie ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:33

    POL-PDKL: Hausfriedensbruch in Universität

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochnachmittag verständigten Verantwortliche der Universität die Polizei, nachdem sich zwei Männer trotz bestehenden schriftlichen Hausverbots auf dem Gelände aufgehalten hatten. Bei den Betroffenen handelt es sich um einen 34- und einen 42-Jährigen. Die beiden Männer wurden von einem 47-Jährigen begleitet, für den kein Hausverbot bestand. Da jedoch auch er kein berechtigtes Interesse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren