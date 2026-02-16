POL-COE: Senden, Siemensstraße/ Kupferkabel entwendet

Coesfeld (ots) - Am Samstag hatte ein 30-jähriger Autofahrer aus Dülmen einen Joint geraucht. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag (16.02.26) gab der Mann das an. Gegen 11.35 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Dülmener am Kreuzweg. Während der Kontrolle stellten die Beamten glasige Augen bei dem 30-Jährigen fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Er musste ...

