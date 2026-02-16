POL-COE: Senden, Siemensstraße/ Kupferkabel entwendet
Coesfeld (ots)
Von einer umzäunten Baustelle an der Siemensstraße haben Unbekannte rund 50 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Samstag (14.02.26) und 7.30 Uhr am Montag (16.02.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
