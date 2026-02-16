PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Senden, Siemensstraße/ Kupferkabel entwendet

Coesfeld (ots)

Von einer umzäunten Baustelle an der Siemensstraße haben Unbekannte rund 50 Meter Kupferkabel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Samstag (14.02.26) und 7.30 Uhr am Montag (16.02.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

