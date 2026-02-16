PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kreuzweg/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Am Samstag hatte ein 30-jähriger Autofahrer aus Dülmen einen Joint geraucht. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag (16.02.26) gab der Mann das an. Gegen 11.35 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Dülmener am Kreuzweg. Während der Kontrolle stellten die Beamten glasige Augen bei dem 30-Jährigen fest. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Dülmener die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:26

    POL-COE: Coesfeld, Münsterstraße/ Schwarzer Ford Focus beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Münsterstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Montag (16.02.26) einen schwarzen Ford Focus beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 8.40 Uhr und 11.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:20

    POL-COE: Olfen/ Vereinzelte Streitereien und Körperverletzungen unter Karnevalisten

    Coesfeld (ots) - Während der Karnevalsfeiern am Samstag (14.02.26) und Sonntag (15.02.26) kam es unter vereinzelten Karnevalisten zu Körperverletzungen, denen Streitereien und Beleidigungen vorausgegangen waren. Polizisten vor Ort schrieben entsprechende Anzeigen. Niemand benötigte einen Rettungswagen vor Ort. In ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:04

    POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallzeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 15.45 Uhr touchierte dieser am Sonntag (15.02.26) beim Ausparken am Geiping an der Münsterstraße eine 86-jährige Fußgängerin aus Dülmen. Danach stieg der Mann aus und äußerte gegenüber der Seniorin, dass nichts passiert sei. Daraufhin fuhr der Mann weg, ohne sich um die Dülmenerin zu kümmern. Sie erlitt durch den Zusammenstoß leichte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren