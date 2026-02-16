POL-COE: Coesfeld, Münsterstraße/ Schwarzer Ford Focus beschädigt

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 15.45 Uhr touchierte dieser am Sonntag (15.02.26) beim Ausparken am Geiping an der Münsterstraße eine 86-jährige Fußgängerin aus Dülmen. Danach stieg der Mann aus und äußerte gegenüber der Seniorin, dass nichts passiert sei. Daraufhin fuhr der Mann weg, ohne sich um die Dülmenerin zu kümmern. Sie erlitt durch den Zusammenstoß leichte ...

