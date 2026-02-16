POL-COE: Coesfeld, Münsterstraße/ Schwarzer Ford Focus beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Münsterstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Montag (16.02.26) einen schwarzen Ford Focus beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 8.40 Uhr und 11.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
