PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Münsterstraße/ Schwarzer Ford Focus beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Münsterstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Montag (16.02.26) einen schwarzen Ford Focus beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 8.40 Uhr und 11.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 12:20

    POL-COE: Olfen/ Vereinzelte Streitereien und Körperverletzungen unter Karnevalisten

    Coesfeld (ots) - Während der Karnevalsfeiern am Samstag (14.02.26) und Sonntag (15.02.26) kam es unter vereinzelten Karnevalisten zu Körperverletzungen, denen Streitereien und Beleidigungen vorausgegangen waren. Polizisten vor Ort schrieben entsprechende Anzeigen. Niemand benötigte einen Rettungswagen vor Ort. In ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 12:04

    POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Unfallzeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Gegen 15.45 Uhr touchierte dieser am Sonntag (15.02.26) beim Ausparken am Geiping an der Münsterstraße eine 86-jährige Fußgängerin aus Dülmen. Danach stieg der Mann aus und äußerte gegenüber der Seniorin, dass nichts passiert sei. Daraufhin fuhr der Mann weg, ohne sich um die Dülmenerin zu kümmern. Sie erlitt durch den Zusammenstoß leichte ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:54

    POL-COE: Dülmen, Hülsenweg/ Toyota Aygo beschädigt

    Coesfeld (ots) - Einen grauen Toyota Aygo x hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (13.02.26) am Hülsenweg beschädigt. Dieser stand zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr an einer Kindertagesstätte. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren