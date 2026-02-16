POL-COE: Dülmen, Hülsenweg/ Toyota Aygo beschädigt
Coesfeld (ots)
Einen grauen Toyota Aygo x hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (13.02.26) am Hülsenweg beschädigt. Dieser stand zwischen 7.30 Uhr und 15.30 Uhr an einer Kindertagesstätte. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
