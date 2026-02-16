POL-COE: Dülmen, Hülsenweg/ Toyota Aygo beschädigt

Coesfeld (ots) - In Coesfeld kam es am Wochenende zu zwei Einbrüchen. Am Rietmannweg brachen Unbekannte am Sonntag (15.02.) zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein. Auch am Osthellenweg kamen die Täter durch ein Kellerfenster, welches jedoch aufgehebelt wurde. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (13.02.), 13:00 Uhr und Samstag (14.02.), 11:20 ...

