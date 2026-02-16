PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rietmannweg, Osthellenweg/Einbrüche

Coesfeld (ots)

In Coesfeld kam es am Wochenende zu zwei Einbrüchen.

Am Rietmannweg brachen Unbekannte am Sonntag (15.02.) zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus ein.

Auch am Osthellenweg kamen die Täter durch ein Kellerfenster, welches jedoch aufgehebelt wurde. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (13.02.), 13:00 Uhr und Samstag (14.02.), 11:20 Uhr.

In beiden Fällen durchsuchten sie alle jeweils Räume, Angaben zu Diebesgut liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

