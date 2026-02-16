POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Schwarzer VW Polo beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (14.02.26) einen schwarzen VW Polo beschädigt. Zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr stand das Auto auf dem Aldi-Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
