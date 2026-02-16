PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Schwarzer VW Polo beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (14.02.26) einen schwarzen VW Polo beschädigt. Zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr stand das Auto auf dem Aldi-Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

