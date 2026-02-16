PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck: 55-Jähriger mit Messer verletzt - 26-Jähriger festgenommen

Coesfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Münster und der Polizei Coesfeld

Am späten Sonntagnachmittag (15.02., 17:40 Uhr) ist ein 55-Jähriger durch ein Messer auf der Straße Dirkes Allee in Havixbeck lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat einen 26-Jährigen festgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es nach dem Ende des Karnevalsumzuges zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 26-Jährigen und dem 55-Jährigen. Anschließend soll der 26-Jährige mit einem Messer auf den Oberkörper des 55-jährigen Mannes eingestochen und ihn dadurch schwer verletzt haben.

Der 26-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Lebensgefahr beim 55-Jährigen.

Einsatzkräfte nahmen den 26-jährigen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit an seiner Wohnanschrift in Senden fest. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen Eine Mordkommission ist bei der Polizei Münster unter der Leitung von Kerem Kühnrich im Einsatz.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

