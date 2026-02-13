Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am alten Stadion/Einbrecher kommen durch Terrassentür

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Dülmen. Zwischen Dienstag (10.02.), 15:00 Uhr und Freitag (13.02.), 12:00 Uhr schlugen sie die Verglasung der Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut, was sie schließlich entwendeten ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.

