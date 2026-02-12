Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Hiddingsel, K27/Lkw steht quer auf Straße - Sperrung aufgehoben

Coesfeld (ots)

Aufgrund eines Fahrfehlers kam der Fahrer eines Sattelzuges in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Bankette, geriet ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (12.02.) gegen 05:30 Uhr.

Der 31-jährige Fahrer blieb unverletzt, an der Bankette sowie einem Leitpfosten entstand Sachschaden. Als aufwendig erwies sich die Bergung des havarierten Sattelzuges. Erst in den Mittagsstunden schloss ein Spezialunternehmen die Bergung ab. Anschließend wurde die Bankette durch den Kreisbauhof soweit instandgesetzt, dass ein Passieren der Unfallstelle wieder gefahrlos möglich ist. Bis etwa 16:00 Uhr blieb die Straße daher komplett gesperrt, anschließend wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben.

