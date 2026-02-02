Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl aufgrund einer Urkundenfälschung am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026 nahmen Bundespolizisten am Flughafen Stuttgart eine türkische Staatsangehörige im Alter von 74 Jahren im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aus Antalya fest. Gegen die Person liegt ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe-Zweigstelle Pforzheim aufgrund einer Urkundenfälschung vor. Nach Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro wurde die Person im Anschluss der Maßnahmen ins Inland entlassen

