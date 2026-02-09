Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Kamen - Polizeibeamte führen Geschwindigkeitskontrollen in Bergkamen und Kamen durch

Bergkamen/Kamen (ots)

Polizeibeamte der Wache Kamen haben am Donnerstag (05.02.2026) in der Zeit von 19.00 Uhr bis 00.00 Uhr Verkehrskontrollen in Bergkamen und Kamen durchgeführt.

Es wurden insgesamt 48 Verkehrsverstöße festgestellt.

In Bergkamen kontrollierten die Beamten zwischen 19.00 Uhr und 20.35 Uhr an der Jahnstraße/Pantenweg und stellten 34 Verstöße fest:

- 17 Verkehrsteilnehmende bekamen ein Verwarnungsgeld wegen zu schnellen Fahrens - 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es außerdem wegen zu schnellen Fahrens - 8 Verwarnungsgelder wegen Mängeln an Fahrzeugen und abgelaufenem TÜV - 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es ebenfalls wegen Mängeln und nicht gültiger Hauptuntersuchung

In Kamen wurden zwischen 23.15 Uhr und 00.00 Uhr die Verkehrsteilnehmenden an der Unnaer Straße kontrolliert und 14 Verstöße wegen zu schnellen Fahrens festgestellt: so wurden zehn Verwarnungsgelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell