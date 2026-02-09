PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Kamen - Polizeibeamte führen Geschwindigkeitskontrollen in Bergkamen und Kamen durch

Bergkamen/Kamen (ots)

Polizeibeamte der Wache Kamen haben am Donnerstag (05.02.2026) in der Zeit von 19.00 Uhr bis 00.00 Uhr Verkehrskontrollen in Bergkamen und Kamen durchgeführt.

Es wurden insgesamt 48 Verkehrsverstöße festgestellt.

In Bergkamen kontrollierten die Beamten zwischen 19.00 Uhr und 20.35 Uhr an der Jahnstraße/Pantenweg und stellten 34 Verstöße fest:

   - 17 Verkehrsteilnehmende bekamen ein Verwarnungsgeld wegen zu 
     schnellen Fahrens
   - 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es außerdem wegen zu 
     schnellen Fahrens
   - 8 Verwarnungsgelder wegen Mängeln an Fahrzeugen und abgelaufenem
     TÜV
   - 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gab es ebenfalls wegen Mängeln 
     und nicht gültiger Hauptuntersuchung

In Kamen wurden zwischen 23.15 Uhr und 00.00 Uhr die Verkehrsteilnehmenden an der Unnaer Straße kontrolliert und 14 Verstöße wegen zu schnellen Fahrens festgestellt: so wurden zehn Verwarnungsgelder und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

