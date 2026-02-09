Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Brände in Treppenhäusern an Berliner Allee

Unna (ots)

Freitag (06.02.2026) und Samstag (07.02.2026) gab es Brände in Treppenhäusern an der Berliner Allee in Unna.

Bei dem Brand am Freitag wurden gegen 19.50 Uhr mehrere, kleine Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gelegt, es gab keine Verletzten und auch kein Gebäudeschaden.

Bei den Bränden am Samstag wurden gegen 20.30 Uhr und 21.00 Uhr ebenfalls kleinere Feuer in den jeweiligen Treppenhäusern zweier Mehrfamilienhäuser angezündet - auch hier gab es weder Personen- noch Gebäudeschäden.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell