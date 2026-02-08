Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

Schwerte (ots)

Am 07.02.2026, gegen 20:42 Uhr, befuhr eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Bethunestraße in Höhe der Kreuzung Schützenstraße / Ostenstraße in Richtung Iserlohn und wollte anschließend nach links in die Schützenstraße in Richtung Geisecke einbiegen. Ihr entgegen, in Richtung BAB 1, befuhr die 22-jährige Schwelmerin mit ihrem Pkw die Bethunestraße und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Da die Hagenerin die Entfernung zum ihr entgegenkommenden Pkw unterschätzte, kam es auf dem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit; die beiden Fahrzeugführerinnen, sowie der Beifahrer der Hagenerin wurden leicht verletzt. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt; für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bethunestraße vollständig gesperrt.

