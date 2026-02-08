POL-UN: Wohungseinbruch zur Tageszeit
Bergkamen (ots)
Am Samstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße " Im Breil" in Bergkamen in der Zeit von 10:30- 17:00 Uhr ein. Hier wurden Gegenstände aus dem Haus entwendet. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer der Polizei Kamen 02307/921-3220 oder per E Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de
