Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Wohungseinbruch zur Tageszeit

Bergkamen (ots)

Am Samstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße " Im Breil" in Bergkamen in der Zeit von 10:30- 17:00 Uhr ein. Hier wurden Gegenstände aus dem Haus entwendet. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer der Polizei Kamen 02307/921-3220 oder per E Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

