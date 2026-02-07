POL-UN: Katalysator vom Fahrzeug entwendet
Unna (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag 05.02.26 auf Freitag 06.02.26 in der Otto-Hahn- Str. in Unna an einem grauen Mercedes A 140 den Katalysator des Fahrzeuges. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02303/921-3120 bei der Polizei Unna oder per E- Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de
