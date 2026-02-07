PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Katalysator vom Fahrzeug entwendet

Unna (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag 05.02.26 auf Freitag 06.02.26 in der Otto-Hahn- Str. in Unna an einem grauen Mercedes A 140 den Katalysator des Fahrzeuges. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02303/921-3120 bei der Polizei Unna oder per E- Mail an Poststelle.Unna@polizei.nrw.de

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:55

    POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Helmut Fietz

    Kamen (ots) - Polizeihauptkommissar Helmut Fietz und Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel sind Ihre Bezirksdienstbeamten für Kamen und Sie sind für Sie da! Genauer gesagt während ihrer Bürgersprechstunde. Besucherinnen und Besucher des Wochenmarkts Kamen treffen die beiden Beamten am Dienstag, ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:28

    POL-UN: Unna - Schlägerei vor Amtsgericht in Unna

    Unna (ots) - Am Donnerstag, den 05.02.2026, kam es gegen 9:46 Uhr vor dem Amtsgericht in Unna an der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern und Frauen. Dabei wurden wechselseitig Hieb- und Stoßwaffen eingesetzt, wodurch es zu Körperverletzungen kam. Angaben zum Alter sowie zur Herkunft der Beschuldigten liegen derzeit noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden polizeilichen ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:21

    POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch

    Bönen (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Hellweg" in Bönen kam es am Donnerstag (05.02.2026). Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr brachen die unbekannten Täter durch Aufhebeln der Balkontür ins Innere ein und durchsuchten die Wohnung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren