Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Schlägerei vor Amtsgericht in Unna

Unna (ots)

Am Donnerstag, den 05.02.2026, kam es gegen 9:46 Uhr vor dem Amtsgericht in Unna an der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern und Frauen. Dabei wurden wechselseitig Hieb- und Stoßwaffen eingesetzt, wodurch es zu Körperverletzungen kam. Angaben zum Alter sowie zur Herkunft der Beschuldigten liegen derzeit noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Mindestens drei Männer erlitten Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand für die Verletzten nicht. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

