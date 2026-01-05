Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 429 Geschwindigkeitsüberschreitungen in rund sechs Stunden Kontrolle

Pasewalk (ots)

Am 04.01.2026 führten Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung der Polizeiinspektion Anklam zwischen 10:00 und 16:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Ueckertalbrücke der Autobahn 20 bei Pasewalk durch.

Insgesamt wurden 2.777 Fahrzeuge gemessen, wobei 429 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt wurden. Damit hielten sich rund 15 Prozent der Autofahrer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Von den 429 betroffenen Fahrzeugführern drohen 31 sogar ein Fahrverbot, ein Bußgeld von mindestens 400 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Den Höchstwert erreichte ein Pkw-Fahrer, der mit rund 151 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs war. Ihm drohen nun drei Monate Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 900 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei bittet an dieser Stelle nochmals eindringlich alle Autofahrer, sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Insbesondere bei Glätte und Schnee stellt eine nicht angepasste Geschwindigkeit ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko dar.

