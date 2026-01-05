Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrolle führt zu Waffenfund

Penzlin (ots)

Am vergangenen Samstag, 03. Januar 2026, befuhr eine Streife der Polizei die B 192 aus Penzlin kommend in Richtung Waren. In einem Kurvenbereich fiel ihnen dabei ein Pkw auf, welcher mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand stand.

Die Beamten hielten in weiterer Folge hinter dem Fahrzeug, um nach dem Rechten zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt standen vier männliche Personen im Alter von 15, 17, 18 und 19 Jahren neben dem Fahrzeug. Auf Nachfrage erfuhren die Beamten, dass es dem 15-Jährigen aufgrund des vorhergegangenen Konsums von Alkohol nicht so gut gegangen sei und sie daraufhin angehalten haben.

Während die Beamten neben dem Fahrzeug standen und mit den Personen sprachen, fiel ihnen ein Teleskopschlagstock auf, welcher auf der Rückbank des Pkw lag. In weiterer Folge durchsuchten die Beamten das Fahrzeug nach weiteren Waffen und würden fündig. Im Innenraum des Autos wurden unter anderem eine Machete, Tierabwehrspray, ein Wurfstern, ein Schlagring sowie ein Elektro-Schocker festgestellt. Zudem wurden die Personen durchsucht, was dazu führte, dass bei dem 17-Jährigen ein Springmesser aufgefunden wurde.

Die Waffen wurden nach dem Auffinden sichergestellt.

Doch damit nicht genug: Vor Ort stellt sich heraus, dass der 18-Jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und das Fahrzeug zuvor trotz dessen geführt habe. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt und die Schlüssel zum Fahrzeug im Sinne der Gefahrenabwehr sichergestellt.

Die beiden Jugendlichen sowie die zwei Männer erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Fahrer des Pkw muss zudem mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Alkohol- und Cannabisverbot für Fahranfänger rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell