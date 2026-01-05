PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Buntmetall entwendet

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 01. Januar 2026, 13:00 Uhr, bis 04. Januar 2026, 16:45 Uhr, entwendete zumindest ein unbekannter Täter Buntmetall aus einem leerstehenden Gebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Unbekannte in ein leerstehendes Gebäude im Markscheiderweg in Neubrandenburg ein und entwendete diverse Kupferkabel aus diesem.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der oder die Täter erlangten Diebesgut im Wert von ungefähr 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls und sucht nach Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 0395 5582 5224 an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

