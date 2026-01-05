Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Eggesin

Ueckermünde (ots)

In der Nacht vom 04. zum 05.01.2026, gegen 00:20 Uhr, ereignete sich in der Max-Matern-Straße in Eggesin eine Explosion im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Durch die Explosion entstanden erhebliche Schäden im Hausflur und an zwei Wohnungen. Die 13 Anwohner des Hausaufgangs wurden evakuiert und durch die Bürgermeisterin und die Feuerwehr eine Notunterkunft organisiert. Während der Explosion wurde niemand verletzt. Der Aufgang ist vorerst nicht bewohnbar und muss statisch geprüft werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar. Durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam wurden die Ermittlungen zur Explosionsursache aufgenommen, weitere Spezialisten werden zum Einsatz kommen. Neben den Beamten der Polizei aus Ueckermünde und Pasewalk waren ebenso 42 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Eggesin, Ueckermünde/Bellin und Ahlbeck, drei Notarztwagen und mehrere Rettungswagen im Einsatz.

