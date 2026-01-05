PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Eggesin

Ueckermünde (ots)

In der Nacht vom 04. zum 05.01.2026, gegen 00:20 Uhr, ereignete sich in der Max-Matern-Straße in Eggesin eine Explosion im Hausflur eines Mehrfamilienhauses. Durch die Explosion entstanden erhebliche Schäden im Hausflur und an zwei Wohnungen. Die 13 Anwohner des Hausaufgangs wurden evakuiert und durch die Bürgermeisterin und die Feuerwehr eine Notunterkunft organisiert. Während der Explosion wurde niemand verletzt. Der Aufgang ist vorerst nicht bewohnbar und muss statisch geprüft werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bezifferbar. Durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam wurden die Ermittlungen zur Explosionsursache aufgenommen, weitere Spezialisten werden zum Einsatz kommen. Neben den Beamten der Polizei aus Ueckermünde und Pasewalk waren ebenso 42 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Eggesin, Ueckermünde/Bellin und Ahlbeck, drei Notarztwagen und mehrere Rettungswagen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 12:14

    POL-NB: Brand einer Trafostation einer Photovoltaikanlage

    Altentreptow (LK MSE) (ots) - Am 04.01.26 gegen 09:25 Uhr kam es in Thalberg zum Brand einer Trafostation. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) und der Polizei trat Rauch aus dem verschlossenen Trafohäuschen aus. Die FFW Altentreptow löschte den Brand und kühlte das Trafohäuschen bis zum Eintreffen des Netzbetreibers herunter, damit dieser die Station vom Netz trennen konnte. Das Trafohäuschen, welches ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 11:33

    POL-NB: PKW überschlägt sich - Fahrzeugführerin kommt mit leichten Verletzungen davon

    Malchin (LK MSE) (ots) - Am 04.01.2026 gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der L202 zwischen der Ortschaft Gielow und der Ortschaft Demzin ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam die 38-jährige Fahrerin eines PKW auf gerader Strecke aufgrund der Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, bremste anschließend und versuchte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren