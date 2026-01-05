PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 99 bei Loitz

Loitz (LK V-G) (ots)

Am 21.12.2025 kam es gegen 10:10 Uhr auf der Kreisstraße 99 zwischen den Ortschaften Zeitlow und Loitz bei Greifswald zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Audi A6 kam aus bislang ungeklärter Ursache etwa 150 Meter vor der Einmündung K99 / Preußendamm in Fahrtrichtung Loitz nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei befand sich der 28-jährige deutsche Halter des PKW alkoholisiert und verletzt außerhalb des Fahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen kurz nach dem Unfall die Insassen eines roten Mercedes-Benz erste Hilfe geleistet haben. Noch vor dem Eintreffen von Rettungskräften und Polizei setzten sie jedoch ihre Fahrt fort. Eine Anwohnerin hatte diesen Umstand beobachtet und daraufhin den Notruf verständigt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 28-jährigen Fahrzeughalter und sucht in diesem Zusammenhang die Insassen des roten Mercedes-Benz als Zeugen des Unfalls.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können oder selbst Beobachtungen gemacht haben,insbesondere die Insassen des roten Mercedes, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:44

    POL-NB: Verkehrskontrolle führt zu Waffenfund

    Penzlin (ots) - Am vergangenen Samstag, 03. Januar 2026, befuhr eine Streife der Polizei die B 192 aus Penzlin kommend in Richtung Waren. In einem Kurvenbereich fiel ihnen dabei ein Pkw auf, welcher mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand stand. Die Beamten hielten in weiterer Folge hinter dem Fahrzeug, um nach dem Rechten zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt standen vier männliche Personen im Alter von 15, 17, 18 ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:56

    POL-NB: Polizei fragt nach Hinweisen zu vermisster 16-Jähriger

    Röbel/Neubrandenburg (ots) - Die Polizei bittet aktuell um Hinweise aus der Bevölkerung im Zusammenhang mit einer 16-jährigen Vermissten. Details zu der Jugendlichen sowie ein Foto sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/336u2zwk Rückfragen bitte an: Für Medienvertreter: Claudia Berndt Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:47

    POL-NB: Unfall an Kreuzung mit mehreren Leichtverletzten

    Lehsten/B194 (ots) - Heute Morgen gegen 08.30 Uhr wollte ein 30-Jähriger an der Kreuzung aus Richtung Lehsten auf die B 194 fahren und hat dabei mutmaßlich die Vorfahrt einer 22-Jährigen übersehen, die mit ihrem Auto bereits auf der Bundesstraße fuhr. Die junge Frau versuchte noch, zu bremsen und ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem hinteren Teil des Transporters nicht mehr vermeiden. Das Auto der Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren