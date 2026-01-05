Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 99 bei Loitz

Loitz (LK V-G) (ots)

Am 21.12.2025 kam es gegen 10:10 Uhr auf der Kreisstraße 99 zwischen den Ortschaften Zeitlow und Loitz bei Greifswald zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Audi A6 kam aus bislang ungeklärter Ursache etwa 150 Meter vor der Einmündung K99 / Preußendamm in Fahrtrichtung Loitz nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei befand sich der 28-jährige deutsche Halter des PKW alkoholisiert und verletzt außerhalb des Fahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen kurz nach dem Unfall die Insassen eines roten Mercedes-Benz erste Hilfe geleistet haben. Noch vor dem Eintreffen von Rettungskräften und Polizei setzten sie jedoch ihre Fahrt fort. Eine Anwohnerin hatte diesen Umstand beobachtet und daraufhin den Notruf verständigt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 28-jährigen Fahrzeughalter und sucht in diesem Zusammenhang die Insassen des roten Mercedes-Benz als Zeugen des Unfalls.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können oder selbst Beobachtungen gemacht haben,insbesondere die Insassen des roten Mercedes, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0, über die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell