Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch

Bönen (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Hellweg" in Bönen kam es am Donnerstag (05.02.2026).

Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr brachen die unbekannten Täter durch Aufhebeln der Balkontür ins Innere ein und durchsuchten die Wohnung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell