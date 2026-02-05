Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Erneuter Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B1/Iserlohner Straße

Unna (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026) kam es gegen 07.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 1 und der Iserlohner Straße in Unna.

Die dortige Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb.

Eine 23-Jährige aus Menden kam von der untergeordneten Iserlohner Straße aus Richtung Norden und wollte diese weiter in Richtung Süden befahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 26-Jährigen aus Bönen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Böneners in das Fahrzeug eines 57-Jährigen aus Menden geschoben, welcher im Kreuzungsbereich auf dem Linksabbiegerstreifen der Iserlohner Straße verkehrsbedingt wartete.

Die 23-Jährige aus Menden wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 26-Jährige sowie der 57-Jährige blieben unverletzt.

Die Pkw der Mendenerin und des Böneners waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Kreuzung Bundesstraße 1/ Iserlohner Straße wurde für die Dauer Unfallaufnahme zum Teil komplett in alle vier Fahrtrichtungen bis 08.35 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell