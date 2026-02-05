PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Erneuter Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B1/Iserlohner Straße

Unna (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026) kam es gegen 07.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 1 und der Iserlohner Straße in Unna.

Die dortige Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb.

Eine 23-Jährige aus Menden kam von der untergeordneten Iserlohner Straße aus Richtung Norden und wollte diese weiter in Richtung Süden befahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 26-Jährigen aus Bönen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Böneners in das Fahrzeug eines 57-Jährigen aus Menden geschoben, welcher im Kreuzungsbereich auf dem Linksabbiegerstreifen der Iserlohner Straße verkehrsbedingt wartete.

Die 23-Jährige aus Menden wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 26-Jährige sowie der 57-Jährige blieben unverletzt.

Die Pkw der Mendenerin und des Böneners waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Kreuzung Bundesstraße 1/ Iserlohner Straße wurde für die Dauer Unfallaufnahme zum Teil komplett in alle vier Fahrtrichtungen bis 08.35 Uhr gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 09:38

    POL-UN: Werne - Schwarzer Mercedes Viano entwendet

    Werne (ots) - Zwischen Dienstag (03.02.2026), 19.30 Uhr und Mittwoch (04.02.2026), 08.00 Uhr wurde an der Lippestraße in Werne ein Mercedes-Benz (Viano) entwendet. Er stand geparkt in einer Hofeinfahrt, ist schwarz und hat das amtliche Kennzeichen UN-CJ1522. Zeugenhinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und den Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de. ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 08:55

    POL-UN: Kamen - Einbruch in Einfamilienbungalow in Südkamen

    Kamen (ots) - Am Mittwoch (04.02.2026) verschafften sich Unbekannte zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr Zutritt in einen Einfamilienbungalow an der Straße "Schöner Fleck" in Südkamen. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 15:54

    POL-UN: Schwerte - Polizei Schwerte kontrolliert Geschwindigkeit

    Schwerte (ots) - Polizeibeamte der Wache Schwerte haben am Dienstag, den 03.02.2026, von 07.00 Uhr bis 13.30 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden kontrolliert und insgesamt 29 Verstöße geahndet. An der Hörder Straße, in Höhe des "Freischütz" haben die Polizeibeamten sieben Verwarnungsgelder und acht Ordnungswidrigkeitenanzeigen verhängt, weil ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren