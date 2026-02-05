POL-UN: Werne - Schwarzer Mercedes Viano entwendet
Werne (ots)
Zwischen Dienstag (03.02.2026), 19.30 Uhr und Mittwoch (04.02.2026), 08.00 Uhr wurde an der Lippestraße in Werne ein Mercedes-Benz (Viano) entwendet.
Er stand geparkt in einer Hofeinfahrt, ist schwarz und hat das amtliche Kennzeichen UN-CJ1522.
Zeugenhinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und den Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
