Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Schwarzer Mercedes Viano entwendet

Werne (ots)

Zwischen Dienstag (03.02.2026), 19.30 Uhr und Mittwoch (04.02.2026), 08.00 Uhr wurde an der Lippestraße in Werne ein Mercedes-Benz (Viano) entwendet.

Er stand geparkt in einer Hofeinfahrt, ist schwarz und hat das amtliche Kennzeichen UN-CJ1522.

Zeugenhinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und den Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

