Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Büro eines Autohändlers

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag (31.01.2026) bis Montag (02.02.2026) Zutritt zum Gelände eines Autohändlers an der Hörder Straße in Schwerte.

Die Unbekannten hatten eine Eingangstür aufgehebelt und konnten so in das Innere eines Bürocontainers gelangen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwerte: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

