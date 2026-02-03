Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - 105 km/h bei erlaubten 50 km/h ziehen 1 Monat Fahrverbot, 2 Punkte und Bußgeld nach sich

Fröndenberg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna hat mit seinem Verkehrsdienst ein weiteres Mal in diesem Monat die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft.

Das Ganze war am Montag, 02.02.2026, auf der Unnaer Straße (B233) in Fröndenberg-Strickherdicke. Dort gilt eine zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft.

1526 gemessene Fahrzeuge stellte der Verkehrsdienst zwischen 16.15 Uhr und 21.15 Uhr fest - wovon 46 zu schnell unterwegs waren. Von diesen "Schnellen" bekommen 39 ein Verwarnungsgeld und sieben Fahrende erwarten Anzeigen, wegen zu schnellen Fahrens.

Mit 105 km/h konnte zudem eine Person gemessen werden - abzüglich der Toleranz bleiben 101 vorwerfbare km/h. Diese Person, die mit 51 km/h zu den "Schnellsten" an diesem Tag gehört hat, muss sich jetzt auf ein Bußgeld von 480 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot gefasst machen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell