Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Carsten Ambrosi und Axel Scheunemann

Werne (ots)

Die Bezirksdienstbeamten aus Werne - Polizeihauptkommissar Axel Scheunemann und Polizeihauptkommissar Carsten Ambrosi - veranstalten am Freitag, 06.02.2026 ihre monatliche Bürgersprechstunde.

Von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr sind die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt in Werne. Dort stehen sie allen Bürgerinnen und Bürgern ihres Bezirks Rede und Antwort.

Sollte Ihnen also etwas unter den Nägeln brennen, kommen Sie gerne vorbei. In persönlichen Gesprächen lassen sich all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte am besten klären.

