PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit den beiden Polizeihauptkommissaren Carsten Ambrosi und Axel Scheunemann

Werne (ots)

Die Bezirksdienstbeamten aus Werne - Polizeihauptkommissar Axel Scheunemann und Polizeihauptkommissar Carsten Ambrosi - veranstalten am Freitag, 06.02.2026 ihre monatliche Bürgersprechstunde.

Von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr sind die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt in Werne. Dort stehen sie allen Bürgerinnen und Bürgern ihres Bezirks Rede und Antwort.

Sollte Ihnen also etwas unter den Nägeln brennen, kommen Sie gerne vorbei. In persönlichen Gesprächen lassen sich all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte am besten klären.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 16:26

    POL-UN: Werne - Geschwindigkeitskontrolle auf Werner Straße

    Werne (ots) - Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Sonntag, 01.02.2026, eine Geschwindigkeitsüberwachung in Werne durchgeführt. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr wurde auf der Werner Straße, in Höhe Kastanienstraße/Forstkamp, in beide Fahrtrichtungen die Geschwindigkeit von insgesamt 1139 Fahrzeugen gemessen. Bei dort erlaubten 50 km/h ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 15:22

    POL-UN: Selm - Selmer von vier Unbekannten angegangen

    Selm (ots) - Am Sonntagmorgen (01.02.2026) wurde gegen 02.00 Uhr ein 42-jähriger Selmer im Kreuzungsbereich "Am Buddenberg"/Berliner Straße in Selm von vier bislang unbekannten Personen angesprochen. Drei Personen beabsichtigten, sein mitgeführtes Pedelec und seine Geldbörse zu entwenden. Der 42-Jährige setzte sich zur Wehr, wodurch es zu einem Handgemenge kam. Dadurch wurde der 42-Jährige leicht verletzt und kam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren