POL-UN: Schwerte - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher aus Schwerte
Schwerte (ots)
Die seit dem 19.11.2025 vermisste 15-Jährige aus Schwerte ist wohlbehalten und unverletzt angetroffen worden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
In diesem Zusammenhang werden Medien ausdrücklich darum gebeten, die zu Fahndungszwecken veröffentlichten Fotos der Jugendlichen zu löschen.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell