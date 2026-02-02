Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher aus Schwerte

Schwerte (ots)

Die seit dem 19.11.2025 vermisste 15-Jährige aus Schwerte ist wohlbehalten und unverletzt angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

In diesem Zusammenhang werden Medien ausdrücklich darum gebeten, die zu Fahndungszwecken veröffentlichten Fotos der Jugendlichen zu löschen.

