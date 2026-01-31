Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus in der Hebbelstraße

Unna (ots)

Am Freitag (30.01.2026) zwischen 18:30 und 21:30 Uhr brachen Unbekannte durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Hebbelstraße ein und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell