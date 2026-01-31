PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Bergkamen - Zigaretten-Automat in der Preinstraße aufgesprengt - Täter mit Fahrrad flüchtig

Bergkamen (ots)

Am Freitagabend (30.01.2026) gegen 21:20 Uhr sprengte ein bislang unbekannter Täter einen Zigaretten-Automaten an der Preinstraße auf und entwendete eine derzeit noch unbekannte Menge an Zigaretten. Laut Zeugen, die durch den Knall aufmerksam geworden waren, flüchtete der Mann nach der Tat mit einem dunklen Mountainbike in das angrenzende Waldstück "Römerpark". Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, etwa 175 bis 185 cm groß, schlanke Statur, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Hose, helle Schuhe, schwarzer Rucksack. Die Fahndung nach ihm verlief negativ. Vor Ort zurückgebliebene Zigarettenschachteln wurden sichergestellt. Durch die Kriminalpolizei erfolgte eine Spurensicherung. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

