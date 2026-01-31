Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch in der Heidestraße durch Zeugen verhindert - Weitere Zeugen gesucht

Schwerte (ots)

Am Freitagabend (30.01.2026) gegen 20:40 Uhr versuchten zwei unbekannte männliche Personen, über einen Balkon in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heidestraße einzubrechen. Sie wurden durch eine Nachbarin und aufmerksame Zeugin, welche auch unmittelbar die Polizei rief, entdeckt und dadurch an der weiteren Tatausführung gehindert. Die beiden Männer waren dunkel gekleidet. Einer trug eine weiße Kappe. Laut Angaben weiterer Zeugen flüchteten sie zu Fuß in Richtung Hörder Straße. Die Fahndung nach den beiden Personen verlief negativ. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

