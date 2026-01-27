POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Herdorf (ots) - Am 26.01.2026 kam es gegen 11 Uhr auf der L 284 im Bereich Hollertszug zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 32-jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Herdorf, und geriet auf winterlichen Fahrbahnverhältnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem Hyundai einer 74-jährigen, welcher in ...

mehr