Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss
Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Im Eichsfeld" stellte eine Streife der PI Betzdorf am 26.01.2026 gegen 11:50 Uhr drogentypische Auffälligkeiten bei einem 24-jährigen BMW-Fahrer fest. Ein daraufhin durchgeführter polizeilicher Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC und Amphetamine. Entsprechend wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
