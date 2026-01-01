Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Einsatzlage der Feuerwehr Hattingen in der Silvesternacht 2025/2026

Hattingen (ots)

Auch in der Silvesternacht 2025/2026 wurde die Feuerwehr im Hattinger Stadtgebiet mehrfach gefordert. In den meisten Fällen handelte es sich um kleinere Brandeinsätze.

Bereits vor dem Jahreswechsel rückten die hauptamtlichen Kräfte zu zwei Bränden von Müllcontainern. Darüber hinaus unterstützten sie den Rettungsdienst bei zwei Einsätzen. Auch die First-Responder-Einheit des Löschzugs Elfringhausen wurde noch vor Mitternacht zu einem letzten Einsatz im alten Jahr alarmiert.

Kurz nach dem Jahreswechsel kam es dann zu zehn weiteren Einsätzen im Stadtgebiet. Dabei brannten erneut Müllcontainer und Mülltonnen sowie Reste von Feuerwerksbatterien. In den meisten Fällen reichte ein geringer Löschmitteleinsatz aus, um die Brände schnell zu löschen.

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines großen Mehrfamilienhauses im Stadtteil Welper. Dort wurde um 0.15 Uhr ein Brand auf einem Balkon gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein brennendes Gesteck bereits durch Anwohner gelöscht und vom Balkon entfernt worden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich hier auf eine Kontrolle der Einsatzstelle.

Neben den hauptamtlichen Kräften waren in der Silvesternacht auch die Löschzüge Mitte und Nord jeweils zu einem Einsatz alarmiert.

Ein besonderes Ereignis dieser Silvesternacht war die letzte Schicht eines langjährigen Wachabteilungsführers der hauptamtlichen Kräfte. Er ging am Morgen des Neujahrstages offiziell in den wohlverdienten Ruhestand.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell