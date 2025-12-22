FW-EN: Brand im Dachgeschoss - Feuerwehr Hattingen rettet einen Bewohner

Feuerwehr Hattingen

In den frühen Morgenstunden des Montags wurde die Feuerwehr Hattingen gegen 2.30 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Johannessegener. Straße alarmiert. Anwohner eines Nachbarhauses hatten Flammenschein und eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses bemerkt und den Notruf gewählt.

Da davon ausgegangen werden musste, dass sich noch Personen im Gebäude befanden, alarmierte die Leitstelle ein Großaufgebot an Einsatzkräften unter dem Stichwort "Brand mit mehrfacher Menschenrettung". Ersteintreffend waren Kräfte des Rettungsdienstes, die die Meldung bestätigten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr informierten sie die übrigen Bewohner des Hauses und führten diese ins Freie. Lediglich in der Dachgeschosswohnung galt zu diesem Zeitpunkt noch eine Person als vermisst.

Die ersten Kräfte der Feuerwehr gingen umgehend unter schwerem Atemschutz mit zwei Trupps zur Menschenrettung in das Dachgeschoss vor. In der vollständig verrauchten Wohnung haben die Feuerwehrkräfte eine bewusstlose Person aufgefunden und unverzüglich ins Freie verbracht. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst und Notarzt versorgt und aufgrund lebensgefährlicher Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik transportiert. Nur den aufmerksamen Nachbarn und dem zügigen Handeln der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Bewohner schnellstmöglich gerettet werden konnte.

Parallel zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Das Feuer hatte sich zu einem ausgedehnten Zimmerbrand im Bad entwickelt. Die Hitze hat auch angrenzende Räumlichkeiten in Mitleidenschaft gezogen. Die gesamte Wohnung war mit Russ beaufschlagt und ist derzeit nicht bewohnbar.

Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die übrigen Räume der Wohnung sowie den darüberliegende Spitzboden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandwohnung belüftet und entraucht.

Nach einer Überprüfung der Gas- und Stromversorgung durch die zuständigen Versorgungsunternehmen sowie einer abschließenden Kontrolle durch die Feuerwehr konnten die restlichen Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie waren in der Zwischenzeit in einem Fahrzeug der Polizei untergebracht.

Die Feuerwehr Hattingen war mit den hauptamtlichen Kräften, den Löschzügen Mitte und Oberbredenscheid sowie den Schutzzielergänzungseinheiten aus Nord und Niederwenigern im Einsatz. Seitens des Rettungsdienstes waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst und die leitende Notärztin des Ennepe-Ruhr-Kreises vor Ort.

Die Einsatzstelle konnte nach rd. zwei Stunden an die Polizei übergeben werden.

