FW Bocholt: Erfolgreiche deutsch-niederländische Zusammenarbeit bei Verkehrsunfall in Suderwick

Am heutigen Morgen um 08:00 Uhr wurde der Feuerwehr Bocholt ein Verkehrsunfall auf der Straße Brückendeich im Ortsteil Suderwick gemeldet. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Straße Brückendeich verläuft unmittelbar entlang der deutsch-niederländischen Grenze und teilt den Ort zwischen beiden Staatsgebieten.

Alarmiert wurden die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Bocholt, der Löschzug Suderwick sowie aufgrund der Grenznähe die Brandweer Dinxperlo. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Patientin eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt, im Fahrzeug. Die technische Rettung der Patientin wurde durch die Brandweer Dinxperlo durchgeführt. Der Löschzug Suderwick stellte parallel den Brandschutz sicher und übernahm die Absicherung der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst des Kreises Borken war mit einem Rettungswagen aus Isselburg vor Ort, ebenso ein Notarzt aus Bocholt. Nach einer kurzen medizinischen Erstversorgung konnte die Patientin schonend aus dem Fahrzeug gerettet werden. Anschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus nach Doetinchem.

Der Einsatz ist ein hervorragendes Beispiel für die grenzüberschreitende deutsch-niederländische Zusammenarbeit im Grenzgebiet. Durch das reibungslose und professionelle Zusammenspiel aller beteiligten Kräfte konnte der Einsatz zügig und effektiv abgearbeitet werden.

