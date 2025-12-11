Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuer mit Menschenleben in Gefahr in der Bocholter Innenstadt

Bild-Infos

Download

FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt rettet mehrere Menschen bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand aus einem Mehrfamilienhaus auf der Langenbergstraße in der Bocholter Innenstadt. Um 05:52 wurde die Feuerwehr Bocholt über mehrere Notrufe zu einem Brand in der Langenbergstraße alarmiert. Auf Grund der geschilderten Meldung wurden neben der hauptamtlichen Wache ebenfalls ehrenamtliche Einsatzkräfte unter dem Stichwort Feuer Menschenleben in Gefahr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen Flammen aus den Fenstern der betroffenen Wohnung. Im dritten Obergeschoss machten sich drei Personen am Fenster bemerkbar. Daraufhin wurde umgehend eine Menschenrettung der Personen im Gebäude mit zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Parallel wurde über die Gebäuderückseite eine Brandbekämpfung von außen über die Garagendächer sowie die zweite Drehleiter eingeleitet. Insgesamt konnten drei Personen aus dem Brandobjekt gerettet werden. Neben den Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurde auf Grund der zunächst unklaren Patientenanzahl mehrere Rettungsmittel inklusive mehrerer Notärzte zur Einsatzstelle unter dem Stichwort Massenanfall von Verletzten entsandt. Die drei geretteten Personen wurden nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Bocholter Krankenhaus transportiert. An der Einsatzstelle wurden sechs weitere Personen medizinisch gesichtet und ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut. Im weiteren Einsatzverlauf wurden die benachbarten Gebäude sowie die anderen Wohnungen auf Ausbreitung von Feuer und Rauch kontrolliert. Hierbei wurde im Nachbargebäude eine Verrauchung festgestellt. Die betroffene Wohneinheit wurde entraucht. Auf Grund des Brandereignis ist das betroffene Mehrfamilienhaus zurzeit unbewohnbar. Das Ordnungsamt organisiert eine Unterbringung für die betroffenen Personen. Die Feuerwehr Bocholt sowie der Rettungsdienst waren mit ca. 80 Einsatzkräften für mehrere Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell