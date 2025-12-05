PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Bocholt: Küchenbrand im Ortsteil Barlo - Bewohner rechtzeitig in Sicherheit

Feuerwehr Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde am Freitag, 05.12.2025, um 13:58 Uhr zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Barlo alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: Aus einem Küchenfenster im Erdgeschoss drang bereits dichter Rauch. Die Bewohner hatten das Haus vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig und unverletzt verlassen können und wurden durch den Rettungsdienst der Stadt Bocholt medizinisch betreut. Es wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einem Hochleistungslüfter entraucht und kontrolliert. Eine Brandausbreitung auf weitere Räume konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr und das umsichtige Handeln der Bewohner verhindert werden, diese hatten beim verlassen des Hauses die Küchentüre verschlossen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit 5 Fahrzeugen und 12 Personen für ca. 1,5 Stunden im Einsatz

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt
Markus Boland
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: Markus.Boland@bocholt.de
www.bocholt.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell

