FW Bocholt: Küchenbrand in der Innenstadt

Bocholt (ots)

Am morgen um ca. 7:15 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Küchenbrand in die Langenbergstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte konnte der Brand auf den Entstehungsort begrenzt werden. Alle Bewohner hatten die Wohnung bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Auch durch ihr umsichtiges und schnelles Handeln, u.a. durch das schließen von Türen, konnte ein größerer Schaden vermieden werden und sie konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen zurück in ihre Wohnung. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit insgesamt elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

