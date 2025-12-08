PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Küchenbrand in der Innenstadt

  • Bild-Infos
  • Download

Bocholt (ots)

Am morgen um ca. 7:15 Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Küchenbrand in die Langenbergstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte konnte der Brand auf den Entstehungsort begrenzt werden. Alle Bewohner hatten die Wohnung bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Auch durch ihr umsichtiges und schnelles Handeln, u.a. durch das schließen von Türen, konnte ein größerer Schaden vermieden werden und sie konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen zurück in ihre Wohnung. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt waren mit insgesamt elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt
Martin Bühs
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: martin.buehs@bocholt.de
www.bocholt.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell

