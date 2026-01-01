Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Einsatzreicher Start ins neue Jahr für die Bocholter Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

FW Bocholt (ots)

Für die Bocholter Feuerwehr und den Rettungsdienst hat das neue Jahr erwartungsgemäß mit zahlreichen Einsätzen gestartet. Im Zeitraum vom 31.12.2025, 08:00 Uhr bis zum 01.01.2026 wurden durch die diensthabenden Einsatzkräfte insgesamt 39 Einsätze abgearbeitet. Im Rettungsdienst kam es im Rahmen eines Einsatzes bedauerlicherweise zu einem Angriff auf Einsatzkräfte. Hierbei wurden zwei Einsatzkräfte leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch glücklicherweise fortsetzen. Die Feuerwehr rückte zu 12 Bränden aus, zu denen es überwiegend in der Zeit von 00:00 Uhr und 05:00 Uhr gekommen war. Hierbei handelte es sich überwiegend um brennende Papiercontainer und Hecken. Ebenfalls kam es zu mehreren Fehlarmen bei Objekten mit Brandmeldeanlage. Glück im Unglück hatte eine Familie auf der Rheder Straße. Hier meldeten aufmerksame Bürger gegen 01:00 Uhr ein Feuer an Mülltonnen die direkt an der Hauswand standen. Das Feuer zerstörte Teile der Fassade und der Brandrauch zog über eine Abluftöffnung der Küche ins Erdgeschoss des Hauses. Die Bewohner konnten das Haus glücklicherweise unverletzt verlassen nachdem Sie durch die Feuerwehr geweckt wurden. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das gesamte Haus wurde anschließend durch die Einsatzkräfte entraucht. Kurz vor Schichtende kam es zu einem Brand einer Gartenhütte im Ortsteil Suderwick. Hier war neben den diensthabenden Einsatzkräften ebenfalls der Löschzug Suderwick der Feuerwehr Bocholt im Einsatz. Die hauptamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in der Silvesternacht durch ehrenamtliche Kräfte, die zwei zusätzlichen Fahrzeuge besetzten, unterstützt. Der Rettungsdienst der Stadt Bocholt wurde durch einen Rettungswagen des Maltester Hilfsdienstes verstärkt. Somit waren in der Silvesternacht insgesamt 33 Einsatzkräfte aus Haupt- und Ehrenamt für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell