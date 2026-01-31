Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Einfamilienhaus im Schombergerweg

Werne (ots)

Am Freitag (30.01.2026) zwischen 17:00 und 21:30 Uhr brachen Unbekannte durch eine rückwärtige Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Schombergerweg ein und durchsuchten es. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde nichts entwendet. Hinweise über verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Werne unter 02389 921 3420 oder an 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell