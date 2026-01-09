Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verstößen gegen das Waffengesetz

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Donnerstag (08.01.2026) stellte die Polizei in einem Supermarkt in der Hofackerstraße eine Schreckschusspistole mit Platzpatronen sowie ein Einhandmesser sicher.

Gegen 17.45 Uhr stellte der Ladendetektiv einen 53-Jährigen fest. Diesem ragte eine Schreckschusspistole aus seiner Jackentasche. Der Ladendetektiv hielt den 53-Jährigen daraufhin fest und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben der Schreckschusspistole auch Platzpatronen sowie ein Einhandmesser. Der 53-Jährige konnte keinerlei waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. Die Beamten stellten die aufgefundenen Waffen und die Munition sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den 53-Jährigen. Der 53-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

