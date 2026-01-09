Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verstößen gegen das Waffengesetz
Augsburg (ots)
Haunstetten - Am Donnerstag (08.01.2026) stellte die Polizei in einem Supermarkt in der Hofackerstraße eine Schreckschusspistole mit Platzpatronen sowie ein Einhandmesser sicher.
Gegen 17.45 Uhr stellte der Ladendetektiv einen 53-Jährigen fest. Diesem ragte eine Schreckschusspistole aus seiner Jackentasche. Der Ladendetektiv hielt den 53-Jährigen daraufhin fest und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben der Schreckschusspistole auch Platzpatronen sowie ein Einhandmesser. Der 53-Jährige konnte keinerlei waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. Die Beamten stellten die aufgefundenen Waffen und die Munition sicher.
Die Polizei ermittelt nun wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz gegen den 53-Jährigen. Der 53-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell