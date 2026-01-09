Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (08.01.2026) war ein 40-Jähriger unter Alkoholeinfluss in der Donauwörther Straße unterwegs. Beim Versuch mit seinem Fahrrad loszufahren stürzte er beinahe.

Gegen 13.45 Uhr beobachtete eine Streife den Vorfall und kontrollierte den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Den 40-Jährigen erwarten keine strafrechtlichen Konsequenzen.

