Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizeistation Wertingen bekommt einen neuen Leiter

Augsburg (ots)

Polizeivizepräsident Michael Riederer begrüßte am 07.01.2026 Polizeihauptkommissar Markus Trieb als neuen Leiter der Polizeistation Wertingen. Markus Trieb wurde 2005 im mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt und absolvierte 2015 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nach verschiedenen Stationen bei der Bereitschaftspolizei, dem Bayerischen Landeskriminalamt sowie verschiedenen Stellen im Bereich des PP Schwaben Nord, war Markus Trieb zuletzt insgesamt sieben Jahre Angehöriger der Pressestelle des PP Schwaben Nord und davon vier Jahre als Leiter der Pressestelle tätig. Zum 01.01.2026 übernahm er nun die Leitung der Polizeistation Wertingen.

