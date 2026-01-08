PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizeistation Wertingen bekommt einen neuen Leiter

Augsburg (ots)

Polizeivizepräsident Michael Riederer begrüßte am 07.01.2026 Polizeihauptkommissar Markus Trieb als neuen Leiter der Polizeistation Wertingen. Markus Trieb wurde 2005 im mittleren Polizeivollzugsdienst eingestellt und absolvierte 2015 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nach verschiedenen Stationen bei der Bereitschaftspolizei, dem Bayerischen Landeskriminalamt sowie verschiedenen Stellen im Bereich des PP Schwaben Nord, war Markus Trieb zuletzt insgesamt sieben Jahre Angehöriger der Pressestelle des PP Schwaben Nord und davon vier Jahre als Leiter der Pressestelle tätig. Zum 01.01.2026 übernahm er nun die Leitung der Polizeistation Wertingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:58

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer nach Geschwindigkeitsübertretung

    Augsburg (ots) - Autobahn A 8 / Gersthofen / FR München - Am Montag (05.01.2026) war ein 30-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A8 unterwegs. Gegen 16.30 Uhr stellte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg den Mann fest. Trotz der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h fuhr der Mann mit einer Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug) von ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:57

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (07.01.2026) entwendete eine 54-Jährige Waren aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Gegen 11.00 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl und verständigten die Polizei. Bei der 54-Jährigen stellten die Beamten das Diebesgut sicher. Außerdem führte die 54-Jährige Gegenstände zum Öffnen der Diebstahlsicherungen mit sich. Die Beamten stellten die ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:56

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Montag (05.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos in der Straße "Unterer Talweg". Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 19.00 Uhr war eine 80-Jährige sowie eine 46-jährige Autofahrerin im Unteren Talweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam, ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren