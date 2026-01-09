Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (08.01.2026) beschädigten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen ein Treppenhaus in einem Gebäude in der Neuburger Straße.

Gegen 10.00 Uhr meldete ein Mitarbeiter den Vorfall bei der Polizei. Unbekannte besprühten unter anderem eine Eingangstüre und Wände mit Graffiti. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

