Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer nach Geschwindigkeitsübertretung

Augsburg (ots)

Autobahn A 8 / Gersthofen / FR München - Am Montag (05.01.2026) war ein 30-jähriger Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A8 unterwegs. Gegen 16.30 Uhr stellte eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg den Mann fest. Trotz der geltenden Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h fuhr der Mann mit einer Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug) von 173 km/h. Das entspricht einer Überschreitung von 53 km/h. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 30-Jährigen. Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren eine der Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell