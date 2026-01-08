PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (07.01.2026) entwendete eine 54-Jährige Waren aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Gegen 11.00 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Diebstahl und verständigten die Polizei. Bei der 54-Jährigen stellten die Beamten das Diebesgut sicher. Außerdem führte die 54-Jährige Gegenstände zum Öffnen der Diebstahlsicherungen mit sich. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 54-Jährige. Die 54-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

