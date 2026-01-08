Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Montag (05.01.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos in der Straße "Unterer Talweg". Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 19.00 Uhr war eine 80-Jährige sowie eine 46-jährige Autofahrerin im Unteren Talweg in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die 80-Jährige sowie die 46-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 80-Jährige sowie die 46-Jährige. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. Die 80-Jährige sowie die 46-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

