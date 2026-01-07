PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr

Augsburg (ots)

   ------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft
                             --------------------------

Innenstadt - Am Montag (05.01.2026) nötigte ein 26-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Autofahrer im Bereich der Wertachbrücke.

Gegen 13:00 Uhr stellte sich der 26-Jährige zu Fuß auf die Fahrbahn und blockierte hierbei den fließenden Verkehr. Im Zuge dessen kam es zu verbalen Streitigkeiten mit mehreren Autofahrern. Hierbei bedrohte der Mann einen Autofahrer.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten bedrohte er auch diese. Die Beamten brachten den Mann zur Feststellung seiner Identität auf die Polizeidienststelle. Hier beleidigte der Mann die Beamten mehrfach. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ am 06.01.2026 einen Haftbefehl u.a. wegen Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Nötigung im Straßenverkehr, Bedrohung und Beleidigung gegen den Mann.

Der 26-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die von dem Vorfall unmittelbar betroffen waren oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:17

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits am Sonntag (23.11.2025) entwendeten ein 26-jähriger und ein 31-jähriger Mann offenbar ein E-Bike in der Augsburger Innenstadt. Gegen 23.00 Uhr verständigte ein Passant die Polizei und teilte mit, dass zwei Männer mutmaßlich ein Fahrrad entwendet hätten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Einsatzkräfte die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:14

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (06.01.2026) zündeten ein 11-Jähriger und ein 15-Jähriger einen Weihnachtsbaum in der Wilhelm-Hauff-Straße an. Gegen 16:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie zwei junge Männer auf einem Parkdeck zunächst Silvesterböller zündeten und im Anschluss einen Weihnachtsbaum in Brand setzten. Die beiden Männer entfernten sich dann ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:10

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Dienstag (06.01.2026) war eine 34-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Feldstraße/Kobelweg unterwegs. Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren