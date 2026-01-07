Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr

Augsburg (ots)

------------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Innenstadt - Am Montag (05.01.2026) nötigte ein 26-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Autofahrer im Bereich der Wertachbrücke.

Gegen 13:00 Uhr stellte sich der 26-Jährige zu Fuß auf die Fahrbahn und blockierte hierbei den fließenden Verkehr. Im Zuge dessen kam es zu verbalen Streitigkeiten mit mehreren Autofahrern. Hierbei bedrohte der Mann einen Autofahrer.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten bedrohte er auch diese. Die Beamten brachten den Mann zur Feststellung seiner Identität auf die Polizeidienststelle. Hier beleidigte der Mann die Beamten mehrfach. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ am 06.01.2026 einen Haftbefehl u.a. wegen Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Nötigung im Straßenverkehr, Bedrohung und Beleidigung gegen den Mann.

Der 26-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die von dem Vorfall unmittelbar betroffen waren oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

